322 молодые семьи Самары получат сертификаты по программе «Молодой семье – доступное жилье»

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В Самаре приступили к выдаче сертификатов по программе «Молодой семье – доступное жилье», которые позволят им улучшить свои жилищные условия. В 2025 году на реализацию программы увеличено финансирование до 337 млн рублей. Большая часть семей, кто уже получил сертификаты, многодетные и намерены направить денежные средства на погашения ипотечного кредита.



«Благодаря федеральной и областной поддержке Самара увеличила свою долю участия в программе «Молодой семье – доступное жилье» в 2025 году. Впервые сразу 322 самарских семьи получат социальные выплаты на приобретение жилья. Самарцы очень ждут эту меру поддержки, поэтому вручение сертификатов проведем быстро, до 1 марта», – отметила заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.



Одними из первых выплату получила семья Бубновых. Супруги Олеся и Евгений воспитывают трех детей – трехлетнюю дочку и годовалых близнецов. Они отмечают, что сертификат по программе «Молодой семье - доступное жилье» – значимая поддержка.



«Социальной выплатой, которую нам предоставляют, мы закроем часть долга по ипотеке, - рассказала жительница Самары Олеся Бубнова. - Это серьезная поддержка для молодых семей. Тем более, у нас маленькие дети, они требуют постоянных расходов. Мы не жалеем, что собрали документы для участия в программе и рады, что получили выплату так скоро».

По решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с января 2025 принята новая мера поддержки молодых семей, выбывающих из числа участников мероприятия при достижения одним (обоими) супругами возраста 36 лет.

Молодая семья должна соответствовать следующим критериям:

- наличие в семье несовершеннолетнего ребенка (детей);

- срок участия семьи в мероприятии - 3 года и более (с даты признания семьи участником мероприятия до даты достижения одним (обоими) супругами возраста 36 лет);

- постоянное проживание родителей (одинокого родителя в неполной семье) (с соблюдением правил регистрации по месту жительства) на территории Самарской области в течение не менее последних 5 (пяти) лет на дату подачи семьей документов в целях получения социальной выплаты.



Более подробную информацию о мерах поддержки молодым семьям Самары можно узнать в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки по адресу: ул. Куйбышева, 48, каб. 21 тел. 8(846)3330067.

Фото: администрация Самары