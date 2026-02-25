Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
Россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
32% самарцев считают, что среднее профессиональное образование следует переименовать

149
В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Президент Владимир Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование. Предложенный в правительстве вариант «специальное профессиональное образование» поддержали 32% самарцев. Бо́льшая доля респондентов (46%) предпочла бы оставить все, как есть. 5% предложили собственные альтернативные варианты названия.

Горожане с высшим образованием чаще выступают за сохранение старого названия (51%), в то время как среди обладателей среднего профессионального образования сторонников старого и нового вариантов примерно поровну (35 и 36% соответственно).

Уровень поддержки идеи переименования выше среди молодых людей до 35 лет: 37% из них поддержали вариант «специальное профессиональное образование». Больше всего консерваторов — среди респондентов 35—45 лет: 56% хотят оставить все, как есть.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем популярнее у них идея переименования: среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц вариант «специальное профессиональное образование» поддержали 36%, тогда среди зарабатывающих до 80 тысяч — только 27%.

Помимо основных вариантов, респонденты предложили альтернативные названия. Например, более короткие: «специальное образование», «профессиональное образование» или даже «профессионалитет». Звучал призыв к возвращению к советской традиции — «профессионально-техническое образование». Были варианты, делающие акцент на прикладном характере обучения: «практико-ориентированное профессиональное образование», «прикладное профессиональное образование», «прикладной специалитет» и «образование прикладных профессий». Предлагались названия, связанные с квалификацией и отраслями: «квалификационное профессиональное образование», «отраслевое профессиональное образование», «индустриально-профессиональное образование» и даже «индустриальное образование короткого цикла».

Время проведения: 12—20 февраля 2026 года

