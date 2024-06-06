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1637 обращений на внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя поступило в самарский Росреестр в мае 2024 года, что на 240 обращений больше показателя предыдущего месяца.

Необходимо отметить, что граждане продолжают активно использовать электронные сервисы. Так, например, 32,5% представленных обращений поступили в самарский Росреестр в электронном виде.

Сегодня собственники недвижимого имущества все чаще подают заявления о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия. Для этого в ЕГРН вносится соответствующая запись. Таким образом каждый владелец может защитить свои права на недвижимость.