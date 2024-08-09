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31 работник Черкизовского мясокомбината отравился в закрытой столовой для сотрудников

9 августа 2024 19:40
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В ходе эпидемиологического расследования было изъято 793 кг пищевой продукции.

В инфекционные стационары Москвы госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината в связи с заболеванием острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом 9 августа сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора, пишут "Известия".

Симптомы отравления возникли у пострадавших после обедов в закрытой столовой для сотрудников, которая организована компанией ООО «СС Ресторанс энд кафе».

В указанном предприятии собраны пробы готовых пищевых продуктов, воды, смывы с поверхностей окружающей среды и другие. Всех сотрудников обследуют на предмет ношения возбудителей кишечных инфекций.

«В ходе эпидемиологического расследования было изъято 793 кг пищевой продукции: на заготовках и на готовых блюдах не указан срок годности, на части заготовок отсутствовала дата, час изготовления, что не позволило установить срок годности; на хранении обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Фото:  freepik.com

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