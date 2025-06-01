31% самарцев мечтают о полете на Марс

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

О том, что мечтают посетить Марс, рассказали 31% самарцев. В 2021 году, когда SuperJob проводил аналогичный опрос, желающих было чуть больше — 36%.

В целом по стране, 27% респондентов хотели бы полететь на Марс: «Никогда не упущу возможность узнать что-то новое». Большинство (73%) отвергает эту идею, считая, что «дома лучше».



Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (34% против 21% соответственно). Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет.



За последние три года число тех, кто хотел бы отправиться к Марсу, сократилось — с 34% в 2018 году до 27% сейчас.



Среди населения городов-миллионников больше желающих посетить Красную планету в Уфе — 38%. Интерес к космическому путешествию также высок в Екатеринбурге (37%), в Ростове-на-Дону (33%), в Челябинске и Нижнем Новгороде (по 32%). Реже всего о полете мечтают в Воронеже (20%), Казани (23%) и Красноярске (25%).





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 369

Время проведения: 5—27 мая 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов