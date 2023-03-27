31 марта - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

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31 марта 2023 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области в рамках проводимого Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи организует прием граждан по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.

Правовые консультации в устной форме окажут: сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, члены Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, являющиеся адвокатами.

Прием граждан будет проводиться по телефону 8 (846) 337-29-03 и очно.

Внимание!

В целях расширения охвата и повышения качества оказываемой юридической помощи для участия в мероприятии привлечен ряд адвокатских образований Самарской области.

Юридическая помощь будет оказана всем обратившимся на безвозмездной основе по следующим адресам:

Адвокаты коллегии адвокатов № 44 с 10:00 до 18:00 консультируют по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д.15а, телефон 8(987)4581256

Адвокаты коллегии адвокатов № 77 г. Новокуйбышевска принимают с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Советская, д. 5 и телефонам: (884635)6-660-9, сот. 8(927)6942300

Адвокаты филиала №7 НО СОКА ответят на вопросы с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Павла Маркина, дом 1 офис 15, телефон: 8(846)9501357

Адвокаты Тольяттинской коллегии адвокатов «Астрея» Самарской области и Негосударственного центра бесплатной юридической помощи «Астрея» с 14:00 до 17:00 проконсультируют по телефону: 89278947404

Адвокаты адвокатского партнерства «Арзиани, Бородин и партнеры» с 10:00 до 17:00 окажут бесплатную юридическую помощь по телефону 8(846)2673076, сообщает пресс служба УПЧ СО.