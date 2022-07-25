30 серебряных волонтеров приняли участие в Молодежном форуме ПФО iВолга-2022

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В рамках образовательной программы Open Space в направлении «Серебряные волонтеры» прошла панельная дискуссия на тему «Развитие движения волонтёров «серебряного» возраста и активного долголетия». В ней приняли участие 30 представителей направления «Серебряные волонтеры», а также участники Форума с онлайн-подключением представителей из регионов ПФО и заинтересованных участников из других регионов РФ.



На встречу с «серебряными» резидентами приехали министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьёва и руководитель Федеральной программы «Молоды душой», директор АНО САП «Серебряный возраст» г. Санкт-Петербург Юлия Мальцева.



Юлия Мальцева рассказала о федеральных трендах развития движения «серебряного» волонтерства в РФ. Она осветила стратегическое понимание, «куда и как мы движемся»: «На iВолге я уже второй раз, в том году участвовала в онлайн формате. Безусловно, как всегда, не пропускаю для себя главную панельную дискуссию с серебряными волонтерами. Сегодня говорили про перспективные проекты и наставничество. Было приятно узнать про опыт «серебряных» волонтеров, которые приехали сегодня на панельную дискуссию и участвовали в iВолге, и, конечно же, услышать про опыт Самарских участников, так как Самара является одним из лидирующих регионов по развитию «серебряного» волонтерства на территории России», — отметила Юлия Мальцева.



О практике реализации и промежуточных результатах нацпроекта «Демография» в Самарской области в направлении системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения рассказала Регина Воробьёва.



«В 2013 году я была главным организатором iВолги. За это десятилетие форум набирает обороты, мы с коллегами сегодня вспоминали 2013 год, тогда, конечно, всё было намного скромнее. С участниками встречи мы обсуждали самый главный проект для «серебряных» волонтеров — это нацпроект «Демография», проект «Старшее поколение». Нужно отметить, что это люди, которые сами активно встраиваются в любую повестку, являются волонтерами и друзьями!» — подчеркнула Регина Воробьёва.



С 2018 года в Самарской области реализуется цикл мероприятий «Тепло наших рук». В рамках проекта «серебряные» волонтёры проводят мастер-классы по рукоделию, творчеству и арт-терапии совместно с детьми и школьниками и в дальнейшем передают свои работы нуждающимся.

Фото: департамент информационной политики СО