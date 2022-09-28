Я нашел ошибку
Главные новости:
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.18
0.18
EUR 56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады

28 сентября 2022 11:30
151
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады

Актуально для родителей: 30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год 
 
Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»). 
 
В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений. 
 
Информация о наличии свободных мест в МОО размещена на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке. 
 
О предоставлении места для ребенка в дошкольном учреждении родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.
27 сентября 2022, 15:01
«Горжусь земляками – защитниками Отечества», - Губернатор Дмитрий Азаров
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме. Политика
479
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
27 сентября 2022, 13:49
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
Об этом сообщается в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области.  Общество
547
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
23 сентября 2022, 20:05
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской... Политика
1743
В центре внимания
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
139
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
28 сентября 2022  11:30
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
150
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
28 сентября 2022  10:29
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
198
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
28 сентября 2022  09:26
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
194
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.
27 сентября 2022  15:01
«Горжусь земляками – защитниками Отечества», - Губернатор Дмитрий Азаров
480
Весь список