30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады

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Актуально для родителей: 30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год



Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).



В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.



Информация о наличии свободных мест в МОО размещена на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.



О предоставлении места для ребенка в дошкольном учреждении родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.