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3 из 10 трудоустроенных самарцев участвовали в исследованиях, оценивающих удовлетворенность работой

14 октября 2024 12:29
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3 из 10 трудоустроенных самарцев участвовали в исследованиях, оценивающих удовлетворенность работой

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

Исследования, оценивающие удовлетворенность работой, — один из HR-инструментов, позволяющих отслеживать отношение персонала к различным составляющим работы: условиям труда, отношениям с руководством, общему климату в коллективе и проч. 3 из 10 самарцев сталкивались на работе с подобными анкетами.

Женщины более отзывчивы: 77% из них всегда участвуют в исследованиях лояльности и удовлетворенности работой (против 67% среди мужчин). Вероятно, дело в том, что практически каждый второй мужчина не доверяет результатам замеров (48%): «Не вижу разницы. В компании ничего не меняется». Среди женщин же больше тех, кто доверяет (48%). Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина затрудняются оценить результаты исследований либо в их компаниях результаты не афишируются.

Время проведения: 20 сентября — 9 октября 2024 года

Теги: Опрос

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