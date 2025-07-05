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3 из 10 самарцев увлекаются коллекционированием

5 июля 2025 11:11
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3 из 10 самарцев увлекаются коллекционированием

В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары.

Сегодня 30% самарцев причислили себя к коллекционерам, причем мужчины рассказывали об этом чаще женщин. Молодежь до 35 лет увлекается коллекционированием чаще тех, кто старше. Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Что же собирают горожане? Лидером остается нумизматика: монеты и банкноты коллекционируют 3 из 10. Фигурки/статуэтки собирают 9%, книги и игрушки — по 6%. К филателистам себя причислили 5% опрошенных. О коллекции «знаний, мыслей, опыта» рассказали также 5%. Посуду, открытки и календари собирают по 4% опрошенных. Музыкальные записи коллекционируют 3% респондентов. Значки, парфюмерию и одежду — по 2%. В списке интересов коллекционеров также значится антиквариат, колокольчики, растения, оружие, магниты, камни и часы.

Увлечение нумизматикой — на первом месте у женщин и мужчин: каждый третий представитель сильного пола и каждая четвертая горожанка имеют коллекцию банкнот и/или монет. Женщины чаще коллекционируют статуэтки и книги, мужчины — игрушки и марки.

Время проведения: 13 мая — 2 июля 2025 года

Фото pxhere.com

Теги: Опрос

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