3 августа в Кинеле пройдет фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ 2024

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3 августа в Кинеле пройдет яркое летнее молодежное событие, ежегодный фестиваль АРТиКУЛ. За 8 лет своего существования фестиваль стал визитной карточкой Кинеля и заметным явлением в культурной жизни Самарской области. (14+)

АРТиКУЛ - творческая площадка, на которой можно заявить о себе, о своих творческих проектах и найти единомышленников. Как всегда фестиваль соберет самых талантливых и креативных ребят: музыкантов, фотографов, уличных художников, графических дизайнеров и дизайнеров одежды, режиссеров и актеров, видеографов и киберспортсменов. Лучшие получат образовательные сертификаты, средства которых можно направить на обучение и прокачку своего таланта.

В этом году Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ меняет локацию. И перебирается на новую фестивальную площадку поближе к природе, в одно из самых любимых и живописных мест в Кинеле, сквер у озера Ладного. Сцена для выступлений у озера, спортивные площадки, уютные зоны для отдыха и красивые виды. Этот сквер каждый вечер заполняется любителями спортивных тренировок, фотосессий, прогулок и игр. 3 августа, спортивных и интерактивных площадок, фотозон и зон отдыха будет еще больше, а, самое главное, будет больше гостей из других городов. Фестиваль готовится к приезду ребят со всей Самарской области, а также Кемеровской, Оренбургской областей и Удмуртской республики, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа. Одна из аллей сквера станет аллеей граффитистов, можно будет увидеть, как они создают свои работы. Танцевальные номера, выступления музыкантов и показы коллекций молодых дизайнеров гости увидят на главной сцене. И как всегда на фестивале можно будет погулять, перекусить, купить сувениры на маркете, сделать яркие фото и видео на память. И отдохнуть, и очень активно перевести время, ведь всех ждет фестиваль красок и пенная вечеринка.

Фото: Центр культурного развития г.о. Кинель