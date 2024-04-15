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Среди участников, пробежавших полумарафонскую дистанцию, был амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.
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3 000 человек вышли на старт «Космического полумарафона» в Самаре

15 апреля 2024 15:11
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Среди участников, пробежавших полумарафонскую дистанцию, был амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.

В Самаре состоялся «Космический полумарафон» - традиционный легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Около 3000 участников из 180 населенных пунктов России, Беларуси, Казахстана и Китая вышли на старт дистанций от 3 до 21,1 километра. Также состоялись забег «Самарская миля» на 1586 метров, детские старты и соревнования по северной ходьбе. Кроме того, желающие могли выполнить нормативы комплекса ГТО по бегу и упражнения силового комплекса.

На церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов, глава федерации легкой атлетики Самарской области Сергей Каргин, организатор серии стартов Volgaman Антон Сирота, депутат Самарской думы Михаил Кабанов.

«Наш полумарафон посвящен прекрасному празднику – Дню космонавтики. Мы всегда с честью и достоинством говорим о том, что Самара – это космическая столица. Очень радует, что любители бегового движения с удовольствием посещают наш полумарафон. У нас в гостях представители 37 субъектов Российской Федерации и зарубежных стран», - отметила Лидия Рогожинская.

Лучшие результаты в детском забеге показали Семен Бекасов, Аврора Коженкова, Ника Митюшина и Сергей Борцов. В северной ходьбе первенствовали Наталья Шатохина, Надежда Уварова, Станислав Кривенцов и Владимир Макаров. «Самарскую милю» выиграли Любовь Осянина и представитель республики Казахстан Руслан Абашев.

3-километровую дистанцию быстрее всех преодолели Анжелика Мошкина и Александр Хальзов, 10-километровую – Любовь Добровольская и Сергей Сергеев. Победителями «Космического полумарафона» стали Анастасия Шишкина и Георгий Нагдасов.

Среди участников, пробежавших полумарафонскую дистанцию, был амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров. 35-летний спортсмен из Твери победил рак и теперь занимается распространением информации о донорстве при помощи спорта.

«Я приехал с проектом «Ультра50»: в 14 городах я пробегаю по 50 километров и читаю лекции в вузах, рассказывая, что донорство – это безопасно, безболезненно и очень важно, ведь на кону стоят спасенные жизни», - пояснил участник полумарафона.

Самара стала одной из остановок на маршруте его проекта. Артем Алискеров начал пробежку с утра в парке Гагарина на еженедельном забеге «5 верст», затем пробежал по городу и оставшиеся километры дистанции набирал уже на «Космическом полумарафоне». Общее время его пробежки составило около 3 часов 40 минут.

Проведение массовых соревнований по бегу и северной ходьбе способствует популяризации спорта и активного образа жизни и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области создание условий для занятий спортом, развитие спортивной инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото предоставлено министерством спорта Самарской области

Теги: Самара

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