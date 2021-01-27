29 января на боевое дежурство в Самарской области заступят С-400 «Триумф»

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29 января на боевое дежурство в Самарской области заступят расчеты новых зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом на подведении итогов 2020 года сообщил командир дивизии противовоздушной обороны со штабом в Самаре генерал-майор Олег Никаноров.

- В 2020 году военнослужащие соединения показали высокую боевую выучку. Они приняли участие в более 20 тактических и тактико-специальных учениях. И ни одной оценки ниже хорошо. Стоит особо отметить, отличные результаты при проведении в декабре первого боевого пуска из нового комплекта «С-400» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Кстати, новый полковой комплект уже прибыл в Самарскую область и в ближайшее время, уже в третьей декаде января, заступит на боевое дежурство, - сказал генерал Олег Никаноров.



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Дивизия противовоздушной обороны Центрального военного округа со штабом Самаре имеет самый большой охват воздушной границы среди всех соединений ПВО Вооруженных Сил России. Её подразделения дислоцированы в более 10 регионах Урала, Поволжья и Сибири. Они оснащены зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» и С-300, зенитно-пушечными ракетными комплексами «Панцирь-С», радиолокационными станциями РЛС «Небо-М» и «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна», АСУ «Оборона».

Дивизия известна тем, что её полк 1 мая 1960 года открыл боевой счёт зенитных ракетных войск ПВО Советского Союза, уничтожив в уральском небе высотный самолёт-разведчик США Lockheed U-2 капитана ЦРУ Фрэнсиса Пауэрса, передает пресс-служба ЦВО.

Фото: function.mil.ru