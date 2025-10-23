29 предприятий Самары участвуют в городском этапе конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка

218

В Самаре завершился первый этап конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка и прилегающей к нему территории. На городской этап вышли 29 предприятий малого и среднего бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка на территории девяти районов Самары.

«Бизнес должен участвовать в развитии города, на территории которого он работает – это не раз подчеркивал глава Самары Иван Николаевич Носков. Это ухоженные входные группы торговых объектов, аккуратные вывески, наличие уникальных дизайнерских решений, которые не выбиваются из внешнего вида улиц и общественных пространств, а наоборот их украшают. Уверена, опыт лидеров, участвующих в городском этапе, станет примером для всех остальных, вдохновит предпринимателей на дальнейшую работу над имиджем торговых объектов и качеством услуг», – сказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

Так, в номинации «Стационарные объекты общественного питания» участниками городского этапа стали 10 предприятий: кулинария ООО «Кондитерское», пекарня «Белочкина», рестораны «Прага», «Мушмула», «Приключения Шурика» и «ПельМан», кафе-кондитерская «Прага», кафе «Прохлада», кулинария-пекарня «Хлебовед», кондитерская «Прага». В номинации «Стационарные магазины» в городском этапе участвуют 6 объектов: «Магнит», цветочные магазины «Подари ей цветы», «100 Rose», «SYMPHONY», «Art Bazar», «Vita dell Fiori». Конкурс также включает номинации «Ярмарки, рынки, торговые центры», «Стационарные объекты бытового обслуживания» и «Нестационарные торговые объекты».

Городская конкурсная комиссия оценивает внешнее санитарно-техническое состояние объекта, соответствие требованиям к оформлению фасада и вывески объекта, дизайн и световое оформление оконных витрин, наличие урн, озеленение и благоустройство, использование малых архитектурных форм в оформлении прилегающей территории. Объекты, занявшие на районном этапе конкурса первые места в каждой из номинаций, оцениваются как на основании конкурсных материалов, так и с выездом на место.

Итоги будут подведены городской конкурсной комиссией 24 октября. Победителям будут вручены дипломы городского округа Самара.