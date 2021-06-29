29 июня в Доме журналиста прошла XXII отчётно-выборная конференция СОО СЖР

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Приветственные письма в адрес делегатов и участников конференции прислали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина. Поздравления также поступили от главного федерального инспектора по Самарской области Юрия Рожина, уполномоченного по правам человека Самарской области Ольги Гальцовой, министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш, начальника ГУ МВД РФ по Самарской области Алексанра Винникова, начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, Олега Бойко, врио начальника УФСИН России по Самарской области Евгения Заярко, Администрации муниципального района Кошкинский, ректора Поволжского православного университета Дмитрия Лескина, Союза православных женщин и других.

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова выступила с докладом о работе организации за последние пять лет и рассказала о перспективах деятельности Союза.

Она подробно рассказала о направлениях работы организации и подчеркнула:

«Сделано Правлением немало. Но впереди еще много дел. Безусловно, мы будем продолжать работу, связанную с защитой прав и законных интересов журналистов и СМИ, оказывать по возможности юридическую помощь, заниматься просвещением журналистов в правовой области, в первую очередь. Активно развивать молодежное направление. Союз – это командная работа Правления и всех коллег. Только вместе мы можем добиваться больших успехов, преодолевая трудности».

Также были заслушаны доклады о работе Коллегии Большого жюри и Ревизионной комиссии СОО СЖР.

Делегаты признали работу Правления областного Союза журналистов удовлетворительной и единогласно избрали председателем СОО СЖР на новый срок Ирину Цветкову.

Самарское областное отделение Союза журналистов по-прежнему сохраняет лидерские позиции среди региональных журналистских организаций, являясь самым крупным и деятельным творческий союз в Самарской области. Такую высокую оценку Союз подтверждает своей активной работой. Это в своей речи отметил присутствовавший на конференции заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий: «Из 85 отделений Союза журналистов России далеко не все столь активны и авторитетны в своих регионах, как Самарское отделение. За это мы его очень ценим… Важно отметить, что Ирина Владимировна – не только председатель регионального отделения, но и секретарь Союза журналистов России, она участвует и в федеральной повестке работы».

Организация успешно реализует социально значимые проекты. В их числе: областная общественная Акция «Благородство», Фестиваль Прессы, конкурс «Золотое перо губернии», городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд», творческий конкурс им. Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы, медиафорум «ИНФОРУМ для молодых журналистов», Турнир по шахматам, Чемпионат по мини-гольфу среди СМИ и многое другое.

Фото: СОО СЖР