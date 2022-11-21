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28 жителей Самарской области привлечены к административной ответственности за неявку в военкомат по повестке 

21 ноября 2022 19:21
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Неявка по повестке в установленные время и место без уважительной причины влечет наложение административного штрафа.

Явка по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в указанное время и место является прямой обязанностью гражданина.

Неявка по повестке в установленные время и место без уважительной причины влечет наложение административного штрафа. К административной ответственности привлекут, если не исполнил обязанности по воинскому учету в первый раз (ст. 21.5 КоАП). 

К уважительным причинам неявки в военкомат по повестке относятся: заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие); иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Вышеуказанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения. Подтверждающими документами, в зависимости от ситуации, могут являться листок нетрудоспособности, медицинская справка о нахождении на стационарном лечении, документы, подтверждающие заболевание или смерть близкого родственника.

При этом получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, подлога документов или иного обмана расценивается как уклонение от призыва на военную службу.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Акценты

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