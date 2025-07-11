28 супружеских пар поздравили с Днем семьи, любви и верности в Самаре

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10 июля в областной столице чествовали 28 пар, чей семейный стаж насчитывает 20, 25, 50 и более 60 лет совместной жизни, и семьи участников СВО. Благодарственные письма главы города Самара и памятные подарки вручила заместитель главы города Ольга Слесарева вместе с депутатом городской Думы Еленой Свиридовой.

Подарком для всех гостей стал праздничный торт и творческая программа от ансамбля «Жигули», а также выступление солистки Татьяны Горяиновой.

Напомним, в воскресенье, 13 июля, в 20:00 на Софийской набережной (IV очередь, амфитеатр) состоится выступление Самарского концертного духового оркестра с программой, посвященной Дню семьи, любви и верности.