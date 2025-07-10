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28% россиян регулярно используют нейросети для рабочих задач

10 июля 2025 15:55
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28% россиян регулярно используют нейросети для рабочих задач

Искусственный интеллект и нейросети все активнее внедряются в профессиональную деятельность россиян. По результатам опроса Авито Работы, проведенного среди более чем 6 000 работающих респондентов, 28% опрошенных периодически применяют такие технологии в своей работе. 

Наиболее часто возможности нейросетей в повседневной работе используют топ-менеджеры (19%), старшие специалисты (13%) и неквалифицированные рабочие (10%). Также ежедневное использование больше характерно для молодых респондентов в возрастных группах 18–24 лет (17%) и 25–34 лет (12%).

Самые распространенные задачи, которые пользователи решают, связаны с генерацией текстовых материалов и идей (35%), созданием визуального контента (26%), переводом текстов (25%), анализом и обработкой данных (23%). Помимо прочего, 22% респондентов обращаются к ИИ за помощью в обучении, 16% опрошенных используют его для планирования и организации задач, а 15% автоматизируют с его помощью рутинные операции.

В качестве преимуществ использования искусственного интеллекта большинство респондентов называют снижение объема рутинной и монотонной работы (44%), рост производительности и скорости выполнения задач (43%). Также умные алгоритмы помогают упрощать анализ данных и принятие решений (33%), способствуют обучению и саморазвитию (30%) и освобождают ресурсы для более творческих и стратегических задач (22%).

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