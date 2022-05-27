28 мая состоится запечатывание "капсулы времени" студентами Самарского университета им. Королёва

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В пятницу, 28 мая, в 15:00 студенты университета запечатают капсулу с посланиями для потомков 2072 года. Их письма станут секретными музейными экспонатами, увидеть которые можно будет лишь спустя полвека - в 2072 году. Капсула пять десятилетий будет храниться в Музее авиации и космонавтики университета наряду с личными вещами и письмами легендарного конструктора Сергея Павловича Королёва и множеством других редких экспонатов из истории освоения космоса, но от глаз посетителей они будут скрыты - в специальном футляре в виде тубуса для чертежей. Тубус с письмами студентов в будущее станет "капсулой времени", вскроют которую те, кто будет учиться и работать в университете в 2072 году.

Традиция закладки "капсул времени" и написания писем потомкам была очень распространена в СССР и сейчас становится вновь популярной, символизируя, прежде всего, веру в счастливое будущее.