27 сентября на Агрополигоне «Приволжье» пройдет День Поля 

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27 сентября на Агрополигоне «Приволжье» пройдет самое ожидаемое событие агросезона-2024 в Приволжском федеральном округе – День Поля.

Зерновой Соевый Союз ПФО озвучит результаты работы Агрополигона по 8 культурам: озимой и яровой пшенице, ячменю, гороху, сое, кукурузе, льну и подсолнечнику: самые урожайные и качественные сорта, системы защиты и питания.

А самое главное, будет оценена экономическая эффективность.

Какой сорт дал не просто самый большой урожай, а оптимальное сочетание урожайности и качества, с которым сельхозпроизводитель заработает максимум возможного.

Какая система защиты не просто обеспечит чистоту поля, но и не уведет рентабельность в минус. Какая технология даст максимальную маржу?

Результаты будут озвучены, победители объявлены, а сельхозпроизводители смогут наметить предстоящие выгодные закупки. Опыты на Агрополигоне проводятся уже несколько сезонов, а в этом году на площадке при поддержке регионального Минсельхоза прошел масштабный Самарский областной день поля.

О закупках и ценах на урожай пойдет речь и в деловой программе Дня Поля. Эксперты – зубры агро-науки:

Дмитрий Свиридов, главный эксперт Зернового Соевого Союза ПФО, расскажет о рентабельном полеводстве в условиях рискованного земледелия и возможностях, которые сгладят риски климатических вызовов, например, заморозков и засухи, как в этом сезоне.

Николай Лычев, агро-эксперт федерального уровня, даст прогноз о финальных результатах сбора урожая-2024, а именно:

- пшеница третий сезон подряд останется планово-убыточной культурой;

- на ячмене, кукурузе и других зерновых будет заработать можно, но сложно;

- почему соя и зернобобовые останутся устойчивым маржинальным драйвером и что этому может помешать?

Валерий Кошкин, агробизнес тренер, расскажет, как грамотно принимать решение о продаже, чтобы не продешевить, но и не упустить момент.

Конечно, ко Дню Поля далеко не весь урожай еще будет собран, и гостям будет, что посмотреть на делянках: среднеспелые сорта сои, кукуруза, подсолнечник.

А в завершении состоится традиционный розыгрыш ценных призов: 8 тонн элитных семян, эффективные препараты и многое другое.

Фото - Зерновой союз ПФО