27 марта будут названы лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье»

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27 марта в 14.00 во Всемирный день театра в прямом эфире будут названы лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье». IV сезон Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов проходит в Год педагога и наставника, который объявлен в России Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего Фестиваль охватил 8 700 начинающих актеров и 87 экспертов театрального искусства и более 2 000 зрителей.



В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. Самарскую область представляют Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» со спектаклем «Слово о полку Игореве» (режиссер – Виктор Михайлов) в номинации «Лучший детский спектакль» и театральный коллектив «Форма Т», со спектаклем «Вдовы» (режиссер – Андрей Чепыжов) в номинации «Лучший молодежный спектакль».



Фестиваль «Театральное Приволжье» – это общественный молодежный проект, созданный по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Основная цель проекта – вовлечение молодежи в театральную среду. Увлечение театром способствует расширению культурного кругозора, формированию культурных и нравственных ценностей.



Впервые «Театральное Приволжье» провели в 2019 году. Самарская область традиционно принимает активное участие в фестивале и держит высокую планку. Для нашего региона тема культуры особенна. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по решению Президента Владимира Путина возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Культура» и такое крупное культурное событие как фестиваль «Театральное Приволжье» находится под пристальным вниманием Правительства региона.



В региональном этапе фестиваля сезона 2022-2023 гг. приняли участие свыше 1000 человек, представляющие 86 детских и молодежных театральных коллективов из 18 муниципальных образований Самарской области (городских округов Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, муниципальных районов Большечерниговский, Волжский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шенталинский).



Фестиваль складывается из 2 этапов: регионального и окружного. На первом этапе путем голосования регионального экспертного жюри определяются лучшие спектакли в двух категориях: от молодежных театральных коллективов и студий (возраст участников от 18 до 30 лет) и от детских театральных коллективов и студий (возраст участников – от 6 до 17 лет). Победители регионального отборочного этапа проходят во второй этап – окружной.



В прямом эфире 27 марта эксперты из 14 регионов округа подведут итоги и определят лауреатов в номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».

Центральной онлайн площадкой торжественной церемонии станет столица Удмуртской Республики – город Ижевск.



Присоединиться к прямому эфиру и поддержать номинантов от Самарской области можно 27 марта в 14.00 на странице официальной группы в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/theatres.fest) и на сайте фестиваля www.театральноеприволжье.рф



Прямой эфир из Самарской области будет осуществляться из Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО