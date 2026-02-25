27 февраля по всей России стартует конкурс «Росмолодёжь.Гранты», реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»

Участниками грантового конкурса могут стать молодые люди до 35 лет: рассказать о своём проекте и получить до 1,5 млн рублей на его реализацию.

В 2025 году от Самарской области на конкурсы экосистемы «Росмолодёжь.Гранты» ( https://vk.com/rosmolodez.grants ) было подано 783 заявки. Из них 26 проектов получили финансовую поддержку, а общая сумма грантового фонда составила более 13 500 000 рублей.

Один из таких проектов — Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине «Сокская радуга» ( https://vk.com/event173373044 ). Его автор, Татьяна Савенкова, получила поддержку в размере 354 647 рублей.

Инициатива направлена на популяризацию малой родины через творчество и включает три этапа. На первом проводился заочный конкурс творческих работ: в нём приняло участие 64 региона России и 3 страны ближнего зарубежья. Далее прошёл очный Фестиваль: концертно-конкурсная программа, мастер-классы, выставки творческих работ, выставка-продажа блюд национальной кухни. Завершающим этапом стала подготовка и презентация сборника работ «Сокская радуга».