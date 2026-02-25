27 февраля по всей России стартует конкурс «Росмолодёжь.Гранты», реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»

Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
Россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

27 февраля по всей России стартует конкурс «Росмолодёжь.Гранты», реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»

128
27 февраля по всей России стартует конкурс «Росмолодёжь.Гранты», реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»

Участниками грантового конкурса могут стать молодые люди до 35 лет: рассказать о своём проекте и получить до 1,5 млн рублей на его реализацию.

В 2025 году от Самарской области на конкурсы экосистемы «Росмолодёжь.Гранты» (https://vk.com/rosmolodez.grants) было подано 783 заявки. Из них 26 проектов получили финансовую поддержку, а общая сумма грантового фонда составила более 13 500 000 рублей.

Один из таких проектов — Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине «Сокская радуга» (https://vk.com/event173373044). Его автор, Татьяна Савенкова, получила поддержку в размере 354 647 рублей.

Инициатива направлена на популяризацию малой родины через творчество и включает три этапа. На первом проводился заочный конкурс творческих работ: в нём приняло участие 64 региона России и 3 страны ближнего зарубежья. Далее прошёл очный Фестиваль: концертно-конкурсная программа, мастер-классы, выставки творческих работ, выставка-продажа блюд национальной кухни. Завершающим этапом стала подготовка и презентация сборника работ «Сокская радуга».

Ещё одна инициатива, одержавшая победу в конкурсе — проект «НеИгры — серия настольно-ролевых игр для подростков» (https://vk.com/samcentrigr) Екатерины Кирюхиной, получивший грант в размере 238 905 рублей. Цель проекта: улучшение психологического благополучия и социальной адаптации более 100 подростков 10–16 лет через организацию серии досуговых мероприятий без телефона с живым общением. На данный момент создана организация для качественного досуга подростков, проведена большая часть мероприятий проекта и вовлечено более 100 участников.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
663
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
738
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1118
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2800
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1069
Весь список