27 февраля по всей России стартует конкурс «Росмолодёжь.Гранты», реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»

Участниками грантового конкурса могут стать молодые люди до 35 лет: рассказать о своём проекте и получить до 1,5 млн рублей на его реализацию.
В 2025 году от Самарской области на конкурсы экосистемы «Росмолодёжь.Гранты» (https://vk.com/rosmolodez.grants) было подано 783 заявки. Из них 26 проектов получили финансовую поддержку, а общая сумма грантового фонда составила более 13 500 000 рублей.
Один из таких проектов — Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине «Сокская радуга» (https://vk.com/event173373044). Его автор, Татьяна Савенкова, получила поддержку в размере 354 647 рублей.
Инициатива направлена на популяризацию малой родины через творчество и включает три этапа. На первом проводился заочный конкурс творческих работ: в нём приняло участие 64 региона России и 3 страны ближнего зарубежья. Далее прошёл очный Фестиваль: концертно-конкурсная программа, мастер-классы, выставки творческих работ, выставка-продажа блюд национальной кухни. Завершающим этапом стала подготовка и презентация сборника работ «Сокская радуга».
Ещё одна инициатива, одержавшая победу в конкурсе — проект «НеИгры — серия настольно-ролевых игр для подростков» (https://vk.com/samcentrigr) Екатерины Кирюхиной, получивший грант в размере 238 905 рублей. Цель проекта: улучшение психологического благополучия и социальной адаптации более 100 подростков 10–16 лет через организацию серии досуговых мероприятий без телефона с живым общением. На данный момент создана организация для качественного досуга подростков, проведена большая часть мероприятий проекта и вовлечено более 100 участников.