Я нашел ошибку
Главные новости:
Анонс культурных событий 24 - 30 апреля.
Минкульт СО: какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе
Лидером среди регионов по доходности вложений в недвижимость стал Краснодарский край
 Стать участником Диктанта и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны можно зарегистрировавшись лично на площадке в день проведения.
27 апреля самарский Исторический парк традиционно станет одной из площадок проведения «Диктанта Победы»
Возбуждено уголовное дело.
В Москве задержали 24-летнюю женшину, подозреваемую в убийстве младенца в туалете электропоезда на МЦК
«Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании.»
В Leroy Merlin опровергают информацию о продаже своих складов в России
Состязания состоятся с 3 по 6 мая в бассейне СамГТУ. Вход свободный.
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Наталья Катина на стратегической сессии по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» рассказала об этапах создания международного межвузовского кампуса в регионе.
Самарский межвузовский кампус сконцентрирует взаимодействие вузов и индустриальных партнеров
В проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки», инициированном членами Общественной палаты РФ, приняли участие жители 70 регионов России.
Жителей губернии приглашают принять участие в итоговом мероприятии проекта, посвящённого предпринимателям-землякам
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.13
EUR 89.35
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
В универсальном комплексе «МТЛ Арена» отметили 100-летний юбилей «Динамо»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

27 апреля самарский Исторический парк традиционно станет одной из площадок проведения «Диктанта Победы»

24 апреля 2023 19:58
92
 Стать участником Диктанта и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны можно зарегистрировавшись лично на площадке в день проведения.

27 апреля 2023 года во всех регионах России пройдет акция «Диктант Победы».

Исторический парк «Россия - моя история» традиционно станет одной из площадок проведения диктанта. Международная патриотическая акция «Диктант Победы» ежегодно проводится с 2019 года по инициативе Оргкомитета «НАША ПОБЕДА». Она направлена на привлечение широкой общественности к изучению военной истории России и ее героического прошлого.

 Стать участником Диктанта и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны можно зарегистрировавшись лично на площадке в день проведения.

Участникам Диктанта Победы предоставляется возможность бесплатно посетить мультимедийную выставку «Герои спецоперации».

Расписание работы площадки:
11:00 – начало работы площадки;
11:00-12:15 – сбор, регистрация участников и выдача бланков Диктанта;
12:15-12:30 – инструктаж участников Диктанта по заполнению бланков;
12:30-13:00 – трансляция церемонии открытия Диктанта
13:00-13:45 – написание Диктанта;
13:45-14:00 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;
14:20 – закрытие площадки.

Вход свободный.

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «Гуд`Ок», 3 этаж, Исторический парк «Россия - моя история», конференц-зал.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
24 апреля 2023  12:43
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
269
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
24 апреля 2023  12:27
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
222
Губернатор призвал глав городов и районов держать руку на пульсе в вопросе новых законодательных инициатив, касающихся местного самоуправления.
21 апреля 2023  22:42
Дмитрий Азаров обсудил с главами муниципалитетов Самарской области приоритетные задачи развития региона
994
В регионе планируется расширять инновационное производство медицинских изделий и технологий в сфере телемедицины.
21 апреля 2023  18:17
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ
917
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
771
Весь список