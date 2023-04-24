27 апреля самарский Исторический парк традиционно станет одной из площадок проведения «Диктанта Победы»

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27 апреля 2023 года во всех регионах России пройдет акция «Диктант Победы».



Исторический парк «Россия - моя история» традиционно станет одной из площадок проведения диктанта. Международная патриотическая акция «Диктант Победы» ежегодно проводится с 2019 года по инициативе Оргкомитета «НАША ПОБЕДА». Она направлена на привлечение широкой общественности к изучению военной истории России и ее героического прошлого.



Стать участником Диктанта и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны можно зарегистрировавшись лично на площадке в день проведения.



Участникам Диктанта Победы предоставляется возможность бесплатно посетить мультимедийную выставку «Герои спецоперации».



Расписание работы площадки:

11:00 – начало работы площадки;

11:00-12:15 – сбор, регистрация участников и выдача бланков Диктанта;

12:15-12:30 – инструктаж участников Диктанта по заполнению бланков;

12:30-13:00 – трансляция церемонии открытия Диктанта

13:00-13:45 – написание Диктанта;

13:45-14:00 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

14:20 – закрытие площадки.



Вход свободный.

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «Гуд`Ок», 3 этаж, Исторический парк «Россия - моя история», конференц-зал.

Фото: пресс-служба Исторического парка