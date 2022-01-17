26 января запланирован совместный прием граждан УПЧ и руководства Управления ФССП России по Самарской области

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Жители региона смогут обратиться с вопросами о деятельности судебных приставов к Уполномоченному по правам человека в Самарской области.

Внимание! Прием будет проводиться по предварительной записи по телефону приемной граждан Уполномоченного по правам человека: 8(846)337-29-03 (звонки принимаются с 14.00 17 января по 17.00 21 января 2022 года).

Прием граждан планируется провести 26 января 2022 года Уполномоченным по правам человека совместно с руководством Управления ФССП России по Самарской области.