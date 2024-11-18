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26% россиян планируют взять подработку на новогодних праздниках

18 ноября 2024 13:32
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26% россиян планируют взять подработку на новогодних праздниках

Во многих отраслях предновогодний период — это время пикового спроса, когда работодатели особенно активно набирают временных сотрудников, чтобы справиться с возросшей нагрузкой. Со стороны соискателей также наблюдается растущий интерес к гибким форматам занятости. Аналитики Авито Работы опросили 10 000 россиян, чтобы выяснить, планируют ли они брать подработку в предстоящем декабре-январе. По данным исследования, около 26% респондентов намерены подрабатывать в предновогодний период или непосредственно в праздники, а еще 37% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений.

Чаще всего о точных планах на подработку в этот период сообщали молодые люди в возрасте 18–24 лет (35%) и 25–34 лет (31%), а также респонденты в возрастной группе 35–44 лет (28%). В то же время 29% участников опроса точно не планируют работать в новогодние праздники.

Россиян также спросили, работали ли они на прошлых новогодних праздниках. У 23% респондентов был опыт новогодних подработок в прошлом, 35% — не брали подработку в этот период, но хотели бы попробовать. Ещё 27% россиян никогда не подрабатывали на Новый год и не собираются, а 14% опрошенных отметили, что подрабатывают каждые новогодние праздники.

Наиболее часто о планах подработки в предновогодний период рассказали представители следующих сфер: специалисты по маркетингу, рекламе и PR (52% опрошенных), работники фитнес-индустрии и салонов красоты (47%), а также сотрудники автомобильного бизнеса (44%).

Среди наиболее распространенных сфер для праздничной подработки россияне выделили упаковку подарков (16%), ремонт и строительство (12%), творческие направления — дизайн, копирайтинг, фотография и другие (12%), онлайн-торговлю (11%), а также работу в сегменте доставки и логистики (11%).

Почти половина (48%) опрошенных среди тех, кто планируют подрабатывать в предновогодний период, готовы уделить такой подработке несколько часов в день. 24% россиян могут взять подработку на 1-2 полных рабочих дня в неделю, 18% респондентов готовы выделить 3-4 полных рабочих дня в неделю. 11% россиян рассчитывают взять подработку на 5 дней в неделю. В среднем же опрошенные готовы уделять подработке в предновогодний период около двух полных рабочих дней.

Основные причины, побуждающие россиян выходить на подработку в это время, — это желание накопить деньги на личные цели или отпуск (44%), дополнительный заработок на подарки и праздничные расходы (42%), а также желание использовать свободное время с пользой (23%).

Теги: Опрос

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