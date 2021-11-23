26 ноября - Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего поколения

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации совместно с Ассоциацией юристов России в рамках проекта «Правовой марафон для пенсионеров» 26 ноября 2021 года проводит масштабную социально ориентированную акцию Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего поколения (ветеранов, пенсионеров, инвалидов и т.д.). Мероприятие впервые пройдет во всех субъектах Российской Федерации. Акция направлена на реализацию права граждан пожилого возраста на доступ к высококвалифицированной юридической помощи и будет включать в себя бесплатные юридические консультации.

В Самарской области мероприятие пройдет под эгидой Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Государственного казенного учреждения Самарской области «Государственное юридическое бюро по Самарской области».

Организовано 13 консультационных пунктов на территории 11 муниципальных образований. Консультирование будет организовано как в онлайн, так и в офлайн-формате с учетом установленных санитарно-эпидемиологических требований и ограничений.

В ходе консультирования гражданам будут разъяснены положения действующего законодательства, даны рекомендации по интересующим их вопросам. В случае соответствующей необходимости Уполномоченный по правам человека в Самарской области обратится в интересах заявителей в органы государственной власти и местного самоуправления, уполномоченные разрешать поставленные обратившимися вопросы.

Контакты пунктов приема:

Приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области

8 (846) 337-29-03

Время приема – с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

Площадки Государственного казенного учреждения Самарской области «Государственное юридическое бюро по Самарской области»

- г. Самара, ул. 22 партсъезда, д. 31, тел. 8 (846) 995-08-91, 8 (846) 995-63-28;

- г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 3, тел. 8 (84862) 2-47-37;

- г. Отрадный, ул. Комсомольская, д. 3 тел. 8 (84661) 2-44-83;

- г. Тольятти, б-р Космонавтов, д. 4, тел. 8 (8482) 76-22-36;

- г. Тольятти, ул. Громовой, д. 42, тел. 8 (8482) 24-52-32;

- г. Новокуйбышевск, Библиотечный пр-д, д. 1, тел. 8 (84635) 6-90-44;

- г. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 29, тел. 8 (84656) 2-10-45;

- с. Богатое, ул. Строителей, д. 69, тел. 8 (84666) 2-1 1-89;

- с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 62а, тел. 8 (84673) 2-27-39;

- с. Хворостянка, ул. Саморокова, д. 56, тел. 8 (84677) 9-11-00;

- п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, д. 25, тел. 8 (84676) 2-43-95;

- с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 40, тел. 8 (84655) 2-13-08.

Время приема – с 10.00 до 16.00