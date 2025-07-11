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26 июля состоится празднование 140-летия со дня утверждения Чагринского Покровского женского монастыря

11 июля 2025 19:20
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26 июля 2025 года состоится празднование 140-летия со дня утверждения Чагринского Покровского женского монастыря

26 июля 2025 года состоится празднование 140-летия со дня утверждения Чагринского Покровского женского монастыря, который восстановлен и был вновь открыт в 2023 году уже как Покровский Александро-Чагринский женский монастырь. Монастырь стал известен после поступления в него протоиерея Александра Юнгерова, позднее причисленного к лику святых. Сейчас монастырь не только восстанавливает монастырское служение, но и ведет работу с молодежью, реализуя проект «Стартап Духа», а также ежегодно проводит фестиваль для молодежи «Сиреневые звоны в Чагринском».

В обитель будет принесена частица Святых мощей святителя Герасима Астраханского (Добросердова), прославленного в Соборе Симбирских и Сибирских святых, который 150 лет назад основал Чагринскую обитель в период своего управления Самарской епархией. В обители написан новый образ святителя Герасима.

В 9.00 начнется Праздничное Богослужение, которое возглавит Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, сослужить ему будет Епископ Кинельский и Безенчукский Софроний и Епископ Сызранский Антоний.

Для гостей мероприятия пройдет концерт, желающие ознакомятся с материалами выставки, посвящённой открытию обители, пройдет презентация Патриаршей Программы изучения Библии и Катехизаторского проекта «Библеисты Самарской земли», будет работать полевая кухня, пройдет мастер класс по колокольному звону, также все желающие смогут набрать воды из святого источника и приобрести монастырскую продукцию, будет организована экскурсия по монастырю.

Организатор мероприятия - Покровский Александро-Чагринский женский монастырь, соорганизатором выступает Администрация Красноармейского района, Союз журналистов Самарской области и другие общественные организации.

Празднование пройдет в Покровском Александро-Чагринском женском монастыре Кинельской епархии 26 июля 2025г. с 9.00- 13.00 по адресу: Самарская область, Красноармейский район, пос. Кировский, Покровский Александро-Чагринский женский монастырь.

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