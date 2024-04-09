Я нашел ошибку
Главные новости:
ДТП произошло в ночь на 8 апреля  на трассе Урал-Муханово с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород.  
Армен Бенян с Послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии
Сотрудник самарской транспортной полиции вместе с общественниками в общеобразовательных школах регионального центра провели уроки по правовому просвещению.
Самарские транспортные полицейские проводят уроки правовых знаний
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С.
10 апреля в регионе возможна гроза, до +17°С
Во главе «Паровоза Победы» действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка».
«Паровоз Победы» совершит праздничный тур по городам Куйбышевской железной дороги
В Самаре усиливают все виды сезонных работ – продолжается традиционный апрельский месячник по благоустройству.
В Самаре продолжаются работы по благоустройству города к летнему сезону
По случаю праздничной даты действующие сотрудники, и ветераны дежурной службы УИС были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.
25 лет дежурной службе УФСИН СО
Все клиенты, накопившие задолженность, заблаговременно информируются о возможных способах урегулирования вопроса.
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по должникам за тепло с судебными приставами
Арсен Маркович внес огромный вклад в становление и развитие культуры города Тольятти.
Ушел из жизни создатель герба Тольятти Арсен Корж 
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
0.16
EUR 100.22
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

25 лет дежурной службе УФСИН СО

9 апреля 2024 16:37
85
По случаю праздничной даты действующие сотрудники, и ветераны дежурной службы УИС были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.

9 апреля 1999 года была создана дежурная служба ГУИН Минюста России по Самарской области которая вошла в состав организационного управления. Первым начальником подразделения был подполковник внутренней службы Алексей Савич.

Начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов отметил важность дежурной службы территориального органа. От оперативности, профессионализма, своевременно принятых мер сотрудниками зависит функционирование единой системы по контролю за обстановкой в учреждениях, исполняющих наказания и следственных изоляторах. Правильные и быстрые действия сотрудников службы позволяют сохранить стабильную и управляемую обстановку в уголовно-исполнительной системе региона.

Сегодня по случаю праздничной даты действующие сотрудники, и ветераны дежурной службы УИС были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.

Среди награжденных подполковник внутренней службы в отставке Александр Школьников, капитан внутренней службы в отставке Евгений Рыбкин, старший лейтенант внутренней службы Владимир Жоголев и другие.

Сейчас дежурную службу УФСИН России по Самарской области возглавляет подполковник внутренней службы Максим Спицин. Максим Юрьевич находится в должности с 2016 года и имеет ряд наград за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в служебной деятельности.

Руководство и личный состав УФСИН поздравляет всех сотрудников и ветеранов службы с праздником! Желает крепкого здоровья, стойкости духа, оптимизма, благополучия, терпения, дальнейших успехов и праздничного настроения, сообщает пресс-слжба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-слжба УФСИН СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
611
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
346
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
540
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
698
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
755
Весь список