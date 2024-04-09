25 лет дежурной службе УФСИН СО

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9 апреля 1999 года была создана дежурная служба ГУИН Минюста России по Самарской области которая вошла в состав организационного управления. Первым начальником подразделения был подполковник внутренней службы Алексей Савич.



Начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов отметил важность дежурной службы территориального органа. От оперативности, профессионализма, своевременно принятых мер сотрудниками зависит функционирование единой системы по контролю за обстановкой в учреждениях, исполняющих наказания и следственных изоляторах. Правильные и быстрые действия сотрудников службы позволяют сохранить стабильную и управляемую обстановку в уголовно-исполнительной системе региона.



Сегодня по случаю праздничной даты действующие сотрудники, и ветераны дежурной службы УИС были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.



Среди награжденных подполковник внутренней службы в отставке Александр Школьников, капитан внутренней службы в отставке Евгений Рыбкин, старший лейтенант внутренней службы Владимир Жоголев и другие.



Сейчас дежурную службу УФСИН России по Самарской области возглавляет подполковник внутренней службы Максим Спицин. Максим Юрьевич находится в должности с 2016 года и имеет ряд наград за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в служебной деятельности.



Руководство и личный состав УФСИН поздравляет всех сотрудников и ветеранов службы с праздником! Желает крепкого здоровья, стойкости духа, оптимизма, благополучия, терпения, дальнейших успехов и праздничного настроения, сообщает пресс-слжба УФСИН СО.

Фото: пресс-слжба УФСИН СО