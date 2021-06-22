25 июня состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи

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25 июня 2021 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области в рамках проводимого Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи организует проведение приема граждан.

Прием граждан будет проводиться сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области и членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, являющимися адвокатами.

Телефон: 8 (846) 337-29-03 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Также можно обратиться лично по адресу: город Самара, улица Маяковского, 20

Прием пройдет с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующих на территории Самарской области.

Гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь в виде правовых консультаций в устной форме