25 декабря будет ограничено движение по автомобильным дорогам и улицам региона

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Уважаемые автомобилисты и жители Самарской области!

25 декабря 2023 года в связи с осуществлением перевозки крупногабаритного груза будет ограничено движение по следующим автомобильным дорогам и улицам:

- с 13:00 до 14:00 - улица Дорожная в поселок Маяк (от перекрёстка с подъездной дороги к причалу до перекрёстка с улицей Фрунзе в поселок Маяк участок B на схеме);

- с 14:00 до 14:45 - автомобильная дорога «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск» – Маяк – Томылово» (от перекрёстка с улицей Дорожной в поселок Маяк до автомобильной дороги «Самара – Волгоград» - Новокуйбышевск 2 - участок С на схеме);

- с 16:30 до 17:30 - автомобильная дорога «Самара – Волгоград» – Новокуйбышевск 2 (от перекрёстка с автомобильной дорогой «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск» – Маяк – Томылово» до улицы Промышленной в городе Новокуйбышевск - участок D на схеме);

- с 17:30 до 21:00 - улица Промышленная в городе Новокуйбышевск (от остановки городского маршрутного транспорта «Развилка» до перекрёстка с ул. Химиков - участок Е на схеме);

- с 21:00 до 21:45 - улица Химиков в городе Новокуйбышевск (от перекрёстка с улицей Промышленной до проходной Новокуйбышевского НПЗ - участок F на схеме).

Просим вас заранее выбирать маршрут движения.