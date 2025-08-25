Я нашел ошибку
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна

25 августа 2025 15:33
129
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна. Знаменательная дата появилась в губернии благодаря заслуженному артисту Российской Федерации, известному российскому музыканту, композитору, автору-исполнителю, продюсеру Сергею Войтенко. Это замечательное событие направлено на популяризацию уникального музыкального инструмента. А Фестиваль "Душа Баяна" собирает музыкантов и любителей баяна со всей страны, позволяя им делиться своими талантами и восхищаться звучанием этого прекрасного инструмента.

III Всероссийский фестиваль «Душа баяна» пройдет в 2025 году при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Проект объединяет разные поколения, разные национальности, разные уголки страны, разные школы исполнительского мастерства.

«Благодаря Всероссийскому фестивалю «Душа баяна» каждый желающий отдельный исполнитель и музыкальный коллектив из любой точки нашей страны может стать участником проекта, – отметил художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Сергей Войтенко.– Также немаловажным является наличие профессионального жюри конкурса. Это народные и заслуженные артисты, опытные режиссеры, которые делятся своим мастерством и передают его молодому поколению музыкантов».

Ценность этого фестиваля в том, что за время его проведения было открыто огромное количество новых имен, новых творческих коллективов, людей, обладающих уникальным музыкальным талантом. Сегодня фестиваль является главным фестивалем "народников" России, популяризирует баян и народную музыки в целом, развивает культурные связи между различными регионами и странами, поддерживает молодых и начинающих исполнителей.

Члены жюри фестиваля – известные российские артисты, музыканты, композиторы — заслуженные деятели искусств России.
В 2025 году фестиваль проходит во всех 8 федеральных округах: стартовал он в Южном федеральном округе, а финиширует в конце сентября в Дальневосточном федеральном округе.

Обладатели гран-при фестиваля на региональных этапах получат главный приз — профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь и вместе с лауреатами I степени поедут в Москву на суперфинал, который пройдет с 15 по 17 ноября. Народные самородки выступят в гала-концерте с участием звёзд российской эстрады, который будет транслироваться на одном из федеральных телеканалов.

 

Фото:  минкульт СО

В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
273
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
608
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
924
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
920
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1253
