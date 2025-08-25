129

25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна. Знаменательная дата появилась в губернии благодаря заслуженному артисту Российской Федерации, известному российскому музыканту, композитору, автору-исполнителю, продюсеру Сергею Войтенко. Это замечательное событие направлено на популяризацию уникального музыкального инструмента. А Фестиваль "Душа Баяна" собирает музыкантов и любителей баяна со всей страны, позволяя им делиться своими талантами и восхищаться звучанием этого прекрасного инструмента.

III Всероссийский фестиваль «Душа баяна» пройдет в 2025 году при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Проект объединяет разные поколения, разные национальности, разные уголки страны, разные школы исполнительского мастерства.

«Благодаря Всероссийскому фестивалю «Душа баяна» каждый желающий отдельный исполнитель и музыкальный коллектив из любой точки нашей страны может стать участником проекта, – отметил художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Сергей Войтенко.– Также немаловажным является наличие профессионального жюри конкурса. Это народные и заслуженные артисты, опытные режиссеры, которые делятся своим мастерством и передают его молодому поколению музыкантов».

Ценность этого фестиваля в том, что за время его проведения было открыто огромное количество новых имен, новых творческих коллективов, людей, обладающих уникальным музыкальным талантом. Сегодня фестиваль является главным фестивалем "народников" России, популяризирует баян и народную музыки в целом, развивает культурные связи между различными регионами и странами, поддерживает молодых и начинающих исполнителей.

Члены жюри фестиваля – известные российские артисты, музыканты, композиторы — заслуженные деятели искусств России.

В 2025 году фестиваль проходит во всех 8 федеральных округах: стартовал он в Южном федеральном округе, а финиширует в конце сентября в Дальневосточном федеральном округе.

Обладатели гран-при фестиваля на региональных этапах получат главный приз — профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь и вместе с лауреатами I степени поедут в Москву на суперфинал, который пройдет с 15 по 17 ноября. Народные самородки выступят в гала-концерте с участием звёзд российской эстрады, который будет транслироваться на одном из федеральных телеканалов.

Фото: минкульт СО