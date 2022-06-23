24 июня «Лучи Победы» озарят небо над Самарой

70

Дата проведения акции выбрана не случайно. В этот день в 1945 году в Москве прошел Парад Победы, в котором приняли почти 200 жителей Куйбышевской области. Помимо самого парада в этот день в 23:00 ночное небо над Москвой осветили 5 прожекторных колец, и прогремел салют.

В Самаре акция пройдет у штурмовика ИЛ-2 и монумента на площади Славы. Мероприятия начнутся с музыкального пролога. С 23:00 до 23.35 прожекторы будут освещать небо и сами объекты.

Обращаем внимание, что в целях обеспечения безопасности доступ к памятнику «Ил-2» будет ограничен. Посмотреть огни прожекторов можно с пешеходных зон дублера Московского шоссе и проспекта Кирова (ТЦ «Самолет», Благовещенский храм, в районе зданий 391б, 401а). Автомобилисты смогут оставить свой транспорт у ТЦ «Самолет» и гипермаркета «Магнит».

Акция «Лучи Победы» призвана напомнить о подвиге, мужестве и героизме советского народа во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары