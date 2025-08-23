Я нашел ошибку
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича.
Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025»
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.
Развлекательная программа перед матчем «Крылья Советов» – «Краснодар»
В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи.
Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана
Мальчик госпитализирован.
В Красноармейском районе LADA Granta сбила 13-летнего ребенка, ехавшего на  мопеде
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
24 августа в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, порывистый ветер, жара +30 С

23 августа 2025 16:11
141
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днём 24 августа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, порывы ветра 15-20 м/с, жара +30 С.

 Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

