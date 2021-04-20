24 апреля молодёжное сообщество «ЗаВолгу» проведет веселый субботник в Самаре

«ЗаВолгу» - это новое неформальное молодёжное сообщество, которое открывает перед участниками разные возможности и дает инструменты для создания и организации масштабных проектов в городе.
24 апреля «ЗаВолгу» проведет веселый субботник!
Субботник – это, в первую очередь - праздник чистоты, порядка и хорошего настроения.
Все желающие смогут присоединиться к данному мероприятию и очистить береговую линию Волги и реки Самарка!
А после вас ждут: диджей сеты, конкурсы с призами и в завершении вкусный обед!
Места проведения субботника:
- Ул. Советской армии пляж НФС-1.
Дата и время: 24 апреля, суббота, 10:00
- Молодогвардейский спуск 2к2
Дата и время: 24 апреля, суббота, 12:00
Присоединяйтесь!
Контактные данные организаторов:
Субботник по адресу: ул.Советской армии пляж НФС 1.
89608233456 Борзенков Сергей
Субботник по адресу: Молодогвардейский спуск 2к2
89608233456 Сажнов Константин
Фото: соцсети