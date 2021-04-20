24 апреля молодёжное сообщество «ЗаВолгу» проведет веселый субботник в Самаре

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«ЗаВолгу» - это новое неформальное молодёжное сообщество, которое открывает перед участниками разные возможности и дает инструменты для создания и организации масштабных проектов в городе.

24 апреля «ЗаВолгу» проведет веселый субботник!

Субботник – это, в первую очередь - праздник чистоты, порядка и хорошего настроения.

Все желающие смогут присоединиться к данному мероприятию и очистить береговую линию Волги и реки Самарка!

А после вас ждут: диджей сеты, конкурсы с призами и в завершении вкусный обед!

Места проведения субботника:

- Ул. Советской армии пляж НФС-1.

Дата и время: 24 апреля, суббота, 10:00

- Молодогвардейский спуск 2к2

Дата и время: 24 апреля, суббота, 12:00

Присоединяйтесь!

Контактные данные организаторов:

Субботник по адресу: ул.Советской армии пляж НФС 1.

89608233456 Борзенков Сергей

Субботник по адресу: Молодогвардейский спуск 2к2

89608233456 Сажнов Константин

Фото: соцсети