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24 апреля молодёжное сообщество «ЗаВолгу» проведет веселый субботник в Самаре

20 апреля 2021 17:18
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Все желающие смогут присоединиться к данному мероприятию и очистить береговую линию Волги и реки Самарка! 

«ЗаВолгу» - это новое неформальное молодёжное сообщество, которое открывает перед участниками разные возможности и дает инструменты для создания и организации масштабных проектов в городе. 

24 апреля «ЗаВолгу» проведет веселый субботник! 

Субботник – это, в первую очередь - праздник чистоты, порядка и хорошего настроения.

Все желающие смогут присоединиться к данному мероприятию и очистить береговую линию Волги и реки Самарка! 

А после вас ждут: диджей сеты, конкурсы с призами и в завершении вкусный обед! 

Места проведения субботника

- Ул. Советской армии пляж НФС-1. 

Дата и время: 24 апреля, суббота, 10:00 

- Молодогвардейский спуск 2к2 

Дата и время: 24 апреля, суббота, 12:00 

Присоединяйтесь! 

Контактные данные организаторов: 

Субботник по адресу: ул.Советской армии пляж НФС 1.

89608233456 Борзенков Сергей 

Субботник по адресу: Молодогвардейский спуск 2к2 

89608233456 Сажнов Константин 

 

Фото:    соцсети

 

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