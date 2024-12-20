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23 жителя Самарской области получили ключи от новых квартир в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот

20 декабря 2024 11:28
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23 жителя Самарской области получили ключи от новых квартир в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот

В Самарской области в течение трех лет планируется ликвидировать очередь на получение квартир детьми-сиротами. Такую задачу поставил Губернатор Вячеслав Федорищев.

В четверг, 19 декабря 2024 года, жителям региона из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были вручены ключи от их первого собственного жилья. Счастливыми новоселами накануне новогодних праздников стали 23 человека. Многие из них стояли в очереди с 2018 года. За это время успели получить образование, профессию, обзавелись семьями. Один из новоселов в настоящее время выполняет свои воинский долг, защищая нашу строну в зоне проведения специальной военной операции. Ему ключи и документы передаст сестра.


Все 23 квартиры были закуплены в новом жилом комплексе в Кировском районе города Самары за счет средств федерального и областного бюджетов. Ключи новоселам вручили первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов и временно исполняющий обязанности главы города Самары Иван Носков.
От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева новоселов поздравил первый вице-губернатор. «Сегодня у нас очень важное событие. Переезд в первое собственное жилье обязательно запомнится. Хочу пожелать вам, чтобы в этих квартирах появлялись семьи, рождались дети, которые станут достойными гражданами нашей страны», - обратился к собравшимся Михаил Смирнов.
В Самарской области в этом году получили квартиры 672 жителя из числа детей-сирот. До конца года ключи от новых квартир вручат еще 200 ребятам. Законом о региональном бюджете на эти цели в ближайшие 3 года предусмотрено 12 млрд. рублей. Это позволит полностью ликвидировать накопившуюся задолженность, а также значительно сократить сроки получения жилья. По поручению Губернатора области уже на будущий год финансирование составит свыше четырех миллиардов рублей.


«Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев ставит перед нами задачу в течение ближайших трех лет ликвидировать очередь, которая накопилась за предшествующие периоды, и сократить сроки ожидания жилья. Эта задача является для нас приоритетной. Важно, чтобы ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могли как можно быстрее реализовать свои права», - подчеркнул Михаил Смирнов.
Всем новоселам жилье предоставлено с их согласия и в соответствии с их выбором. В квартирах – чистовой ремонт и все самое необходимое для начала новой жизни.
В проекте генерального плана Самары предусмотрено строительство поблизости трех детских садов и общеобразовательной школы на 1350 мест.
Одна из обладательниц новой квартиры - Арина Лисина. Пока девушка живет со своим опекуном - бабушкой. Недавно закончила вуз, работает в банке. Новость о скором переезде стала для нее настоящим сюрпризом.
«Я ждала этого момента 10 лет, - поделилась Арина. - Хочется поскорее обустроиться и начать самостоятельную жизнь в новом доме».
С покупкой самого необходимого на первое время помог муниципалитет - вместе с ключами ребята получили сертификаты на единовременную выплату в 20 тысяч рублей и подарок от городской администрации.

Фото: «Волжская коммуна»

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