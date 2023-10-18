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23% самарцев готовы сняться в рекламе практически любого товара или услуги при наличии достойного вознаграждения

18 октября 2023 14:18
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Каждый девятый мог бы рекламировать только полезный и качественный продукт.

23% самарцев при наличии достойного вознаграждения готовы сняться в рекламе практически любого товара или услуги. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

23 октября рекламщики России отмечают свой профессиональный праздник. 8 из 10 наших соотечественников хотели бы сняться в рекламе. 23% за достойное вознаграждения готовы продвигать практически любой товар или услугу в рамках закона. Каждый девятый мог бы рекламировать только полезный и качественный продукт (11%). Еще 11% хотели бы сняться в рекламе парфюмерии и косметики, 8% — одежды и обуви, 7% — продуктов питания. Каждый двадцатый видит себя лицом известных брендов электроники и цифровой техники. 4% готовы рекламировать авто, по 3% медикаменты и детские товары, 2% — спортинвентарь. Среди прочих товаров и услуг, в рекламе которых самарцам было бы интересно поучаствовать, — финансы, мобильная связь, образование, продажа недвижимости, туризм, продукция для животных, строительные материалы и проч.

17% опрошенных признались, что не хотят сниматься в рекламе даже за солидное вознаграждение.

Потенциально готовы продвигать любой товар чаще мужчины (29% против 18% среди женщин). Сильный пол также чаще прельщает участие в рекламе автомобилей, а женщин — косметики и товаров для детей.

Время проведения: 26 сентября — 17 октября 2023 года.

 

Фото:  freepik.com

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