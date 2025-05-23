23 мая – Всемирный день черепахи: в губернии обитает один её вид – черепаха болотная

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23 мая – Всемирный день черепахи. У нас обитает один её вид – черепаха болотная. Занесена в Красную книгу региона и входит в категорию очень редких. Всего не более 300 черепашек.



Они встречаются в Большечерниговском, Богатовском районах, в районе Красносамарского участкового лесничества, на реке Самара, на нескольких участках Волги.



С этим видом может быть связана история появления персонажа черепахи Тортиллы в сказке Алексея Толстого «Золотой ключик». В детстве писатель проводил лето в Самарской области на Проране. Считается, что в то время здесь встречалось много черепах. Сказочный персонаж вполне мог появиться из детских воспоминаний писателя, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО