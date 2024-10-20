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22 октября в концертном зале Самарского Дома Офицеров состоится спектакль «Баллада о своих»

20 октября 2024 14:58
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Рок-спектакль «Баллада о своих. Стихи войны и мира» — это культурный мемориал героям нашего времени, баллада о подвиге русского воина, добровольцев, волонтеров и мирных жителей.

22 октября в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в концертном зале Дома Офицеров состоится спектакль «Баллада о своих». (12+)

В этот день жители Самарской области, ветераны ВС РФ и их семьи, члены Самарского совета ветеранов и других воинских братств услышат живое звучание легендарных мелодий всех времен в исполнении Московского симфо-рок оркестра, а также потрясающие произведения современных русских поэтов, военкоров и самих военнослужащих, чьё творчество сегодня входит в лучшие поэтические сборники России.

Рок-спектакль «Баллада о своих. Стихи войны и мира» — это культурный мемориал героям нашего времени, баллада о подвиге русского воина, добровольцев, волонтеров и мирных жителей.

Гастрольный тур проекта реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В концерте прозвучит музыка групп: Ария, Алиса, Наутилус Помпилиус, В. Златоустовский, Король и Шут, Кино, Чайф, Земляне, Ю. Чичериной, В. Высоцкого, А. Розенбаума и др. Стихи поэтов: Анны Долгаревой, Марии Ватутиной, Дмитрия Молдавского, Антона Шагина, Марины Кудимовой, Влада Маленко, Людмилы Зуевой, Анны Ревякиной, Вадима Степанцова, Александра Пелевина и др.

Авторами постановки являются:
— сценарная постановка и чтец: Вадим Авва (Вадим Алексеев).
— художественный руководитель симфо-рок-оркестра и автор аранжировок: Антон Сёмке.

Для получения бесплатных билетов для ветеранов ВОВ, ВС РФ, участников СВО и их семей, волонтеров — необходимо написать директору спектакля в сообщества «Стихи войны и мира» ВКонтакте, а также можно оформить бесплатный электронный билет по ссылке — https://ballada-o-svoih.timepad.ru/events/

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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