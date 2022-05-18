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Полумарафон Забег.РФ пройдет в 6-й раз и объединит всю страну – около 120 000 человек, бегущих в одну минуту в 85 городах России от Камчатки до Калининграда.



Ровно в 10:00 по местному времени в столице Самарской губернии на старт выйдут около 2 500 участников. Организаторы предлагают 4 основные дистанции: 1, 5, 10 или 21,1 км. В честь проведения XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре - родине студенческого фестиваля, организаторы приготовили специальную дистанцию - 1992 метра, что символизирует год зарождения "Студвесны". Стать участником может любой желающий от 6 лет.



Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. В рамках мероприятия участников и болельщиков будет ждать насыщенная концертная программа, фото-зоны, массовая разминка, светошумовое представление, зоны отдыха и восстановления, интерактивная атрибутика, гравировка медалей и многое другое.



Также Самара примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках Забега.РФ. Беговая столица определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников Забега.РФ к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года.



Наблюдать за масштабным спортивным праздником можно будет во время прямой трансляции на телеканале МатчТВ. В эфир выйдут гости стартов из различных часовых поясов России.



Зарегистрироваться на полумарафон Забег.РФ можно до 21 мая до 18:00 по московскому времени.

Фото: минспорта СО