Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт.
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду

12 сентября 2025 17:49
151
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.

В Самаре на основных площадках празднования Дня города – в периметре площади Куйбышева и в Струковском саду – установят 22 дополнительных передвижных туалетных кабины.

Вдоль скверов на пересечении улиц Красноармейской – Галактионовской и Вилоновской – Галактионовской 14 сентября будут работать 16 мобильных туалетов, в том числе 2 кабины для маломобильных граждан. Кроме того посетители смогут воспользоваться стационарным туалетом в сквере у пересечения улиц Красноармейской – Чапаевской.

В Струковском саду 13 и 14 сентября для посетителей будет доступен стационарный туалет, оснащенный пандусами для маломобильного населения, и 6 бесплатных стандартных передвижных туалетных кабин – их установят в нижней части парка, в районе пешеходных дорожек вдоль улицы Максима Горького. 

Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

