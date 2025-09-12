22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду

151

В Самаре на основных площадках празднования Дня города – в периметре площади Куйбышева и в Струковском саду – установят 22 дополнительных передвижных туалетных кабины.



Вдоль скверов на пересечении улиц Красноармейской – Галактионовской и Вилоновской – Галактионовской 14 сентября будут работать 16 мобильных туалетов, в том числе 2 кабины для маломобильных граждан. Кроме того посетители смогут воспользоваться стационарным туалетом в сквере у пересечения улиц Красноармейской – Чапаевской.



В Струковском саду 13 и 14 сентября для посетителей будет доступен стационарный туалет, оснащенный пандусами для маломобильного населения, и 6 бесплатных стандартных передвижных туалетных кабин – их установят в нижней части парка, в районе пешеходных дорожек вдоль улицы Максима Горького.



Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.

Фото: администрация Самары