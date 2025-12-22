22 декабря отключат холодную воду на 13 улицах Самары

Адреса перечислили в ресурсоснабжающей организации.
В понедельник, 22 декабря, в Самаре планируют ремонтировать коммунальные сети. В связи с работами без холодной воды останутся следующие и прилегающие к ним дома:
- ул Ново-Садовая, 159-181а;
- ул. Николая Панова, 4, 6, 6а, 12, 12а, 20;
- ул. Скляренко, 16, 18;
- ул. Ерошевского, 1-4, 6;
- ул. Часовая, 3-6, 8;
- ч/с по Целинному пер.;
- ч/с по Пестравскому пер.;
- ул. Авиационная, 1-26 (ЦЭВС-1);
- ул. Уральская (от ул. Утевской до Енисейского пер.), тюрьма;
- ул. Бобруйская (от ул. Русской до ул. Витебской);
- ул. Кирова, 326 (1п);
- ул. Стара-Загора, 146-152, 164;
- ул. Карла Маркса, 378, 382.
До конца дня адреса могут меняться, пишет 450media.ru.