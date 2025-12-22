22 декабря отключат холодную воду на 13 улицах Самары

Адреса перечислили в ресурсоснабжающей организации.

В понедельник, 22 декабря, в Самаре планируют ремонтировать коммунальные сети. В связи с работами без холодной воды останутся следующие и прилегающие к ним дома:



- ул Ново-Садовая, 159-181а;

- ул. Николая Панова, 4, 6, 6а, 12, 12а, 20;

- ул. Скляренко, 16, 18;

- ул. Ерошевского, 1-4, 6;

- ул. Часовая, 3-6, 8;

- ч/с по Целинному пер.;

- ч/с по Пестравскому пер.;

- ул. Авиационная, 1-26 (ЦЭВС-1);

- ул. Уральская (от ул. Утевской до Енисейского пер.), тюрьма;

- ул. Бобруйская (от ул. Русской до ул. Витебской);

- ул. Кирова, 326 (1п);

- ул. Стара-Загора, 146-152, 164;

- ул. Карла Маркса, 378, 382.



До конца дня адреса могут меняться, пишет 450media.ru.