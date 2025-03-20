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21 марта в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах

20 марта 2025 13:12
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21 марта в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах

21 марта в Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2024-2025 учебный год. Как и прежде оно пройдет в автоматизированном порядке на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru.

Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.

Родители ребенка могут добавить в заявление не более пяти предпочитаемых садов в порядке убывания предпочтения. Для изменения списка учреждений в электронном заявлении необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2024;

- направленности группы;

- желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.

О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат специалисты учреждения в соответствии с контактными данными, указанными в заявлении. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен». Смену статуса можно отследить на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru/ в разделе «Поиск заявлений».

В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте необходимо обратиться в указанный детский сад для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом. В случае, когда родители ребенка не согласны с предоставленным местом необходимо обратиться в МФЦ для письменного подтверждения. Если этого не сделать, принять участие в следующих распределениях свободных мест не получится. Восстановить ребенка в электронном реестре можно также обратившись в МФЦ.

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