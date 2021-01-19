20% работников Самарской области считают приемлемыми вопросы о сексуальной ориентации на собеседовании

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить, какие необычные вопросы им задавали на собеседованиях.

83% респондентов области заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение. Среди женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86% против 78%). О знаке зодиака спрашивали 13% соискателей, столько же – о внешности, а вот сексуальной ориентацией интересовались у 5% респондентов. Знаком зодиака интересовались на собеседованиях у 18% соискателей из HR-сферы, а внешностью — у 16% представителей индустрии развлечений, искусства и масс-медиа.

Более половины респондентов (56%) заявили, что были приняты на работу после таких вопросов на собеседовании: выше всего эта доля в производственной сфере (63%). 24% не были приняты. 18% утверждают, что им сделали оффер, но они его не приняли.

24% респондентов Самарской области указали, что на их взгляд, ответы на подобные вопросы повлияли на итоговый результат собеседования. 41% так не считают, ещё 35% затруднились с ответом.

88% респондентов Самарской области считают, что задавать вопрос о семейном положении на собеседовании вполне приемлемо. 43% согласились с тем, что приемлемо задавать вопрос о знаке зодиака, 33% не против вопросов о внешности кандидата, а 20% - о сексуальной ориентации. Заметны различия между ответами мужчин и женщин: первые чаще считают приемлемыми вопросы о сексуальной ориентации, внешности и политических взглядах.

Фото: Pixabay.com