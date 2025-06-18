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20 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

18 июня 2025 15:53
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О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.

20 июня в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2025-2026 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг Самарской области https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений - обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений. Там же можно изменения списка предпочитаемых муниципальных образовательных организаций.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- даты регистрации ребенка в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2025;
- направленности группы;
- желаемой даты зачисления не позднее чем 01.09.2025.

О предоставлении места для ребенка в муниципальной образовательной организации родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен» на Портале образовательных услуг Самарской области.

Обращаем внимание, что согласие на предоставленное место необходимо подтвердить письменно, обратившись в образовательную организацию в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. В случае несогласия с предоставленным для ребенка местом необходимо обратиться в МФЦ и написать письменный отказ. 

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия/несогласия с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет. В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Самара

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