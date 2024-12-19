20 декабря в Самарском Доме офицеров состоится областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила»

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20 декабря в 15-00 в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова, в зале торжеств по адресу: Самара, ул. Шостаковича, 7 состоится областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила». (6+)

В рамках бала пройдет презентация патриотического сборника стихотворений, рассказов и эссе "Памятью одной связаны".

В мероприятии примут участие воспитанники кадетских учреждений, военно-патриотических клубов, дети участников СВО, «Волонтеры Победы», ветераны Министерства обороны, представители общественных организаций региона.



Бал проводит Фонд социального развития «Надежда» при поддержке Министерства культуры Самарской области. Партнеры проекта – региональное отделение «Российского военно-исторического общества», Дом офицеров Самарского гарнизона. Для танцующих предусмотрен дресс-код: бальные платья, парадная форма, перчатки.

Реконструкторы из Самары, Тольятти и Ульяновска представят интерактивную выставку по истории вооруженных сил с 1930-х по 1990-е гг. XX века с демонстрацией формы, снаряжения, уникальных фото и документов.

Фото: минкульт СО