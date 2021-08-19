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20 августа состоится вручение первых Карт жителя Самарской области

19 августа 2021 15:15
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Любой житель Самарской области уже может оформить карту в любом отделении банка ВТБ бесплатно.

20 августа, в 10:45, в центральном офисе Банка ВТБ в Самаре (ул. Молодогвардейская, 204) состоится вручение первых Карт жителя Самарской области.

В мероприятии примут участие заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков и управляющий ВТБ в Самарской области Максим Попков.

Любой житель Самарской области уже может оформить карту в любом отделении банка ВТБ бесплатно. В ближайшее время карту можно будет оформить и в других банках. Также бесплатно можно заменить социальную карту жителя Самарской области на Карту жителя Самарской области.

Помимо записанных на карте банковского и транспортного приложений карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты.

Обладателям карт уже доступен ряд преимуществ, например, скидки у торговых организаций – партнеров проекта, список которых постоянно расширяется, а также возможность использовать государственные электронные сервисы. Также ведутся переговоры о льготном проезде в общественном транспорте при оплате Картой жителя Самарской области.

Всю необходимую информацию о карте жителя Самарской области можно найти на интернет-портале card.samregion.ru.

Проект «Карта жителя Самарской области» был инициирован в прошлом году Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Проект реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО «Национальная система платежных карт», являющимся оператором платежной системы «Мир», в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

 

Теги: вручение Карта жителя

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