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В субботу, 20 апреля, в Самаре состоялось открытие муниципальной универсальной ярмарки, которая расположилась в Октябрьском районе на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной.

В настоящее время на территории городского округа Самара действует 35 ярмарок с общим количеством 1619 торговых места, из них 23 муниципальные ярмарки на 854 торговых места. На всех ярмарках, организованных на территории города, предусмотрены места для пенсионеров - 10 % от общего количества мест на ярмарке.

На новой ярмарке в современных торговых павильонах доступны 50 торговых мест. Созданы комфортные условия для круглогодичной торговли. В полном объеме проведены работы по благоустройству. Предусмотрена парковка для покупателей. Оператором ярмарки является МП «Ярмарки Самары».

Руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов рассказал, что в этом году в Самаре по проекту запускается четыре новые ярмарки. Ярмарка на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной – первая в этом году. В мае запланировано открытие ярмарки в Красноглинском районе, а в июне и июле еще две: в районах ул. Ташкентская/Стара-Загора и Московское шоссе/Ново-Вокзальная. Все ярмарки находятся в реестре Министерства промышленности и торговли Самарской области.

На территории ярмарки установлен стенд, на котором каждый день будет размещена информация о социальных ценах на конкретном объекте торговли. Любой посетитель сможет подойти к этому стенду и посмотреть, на какие виды продукции цена реализуется по себестоимости. Предпочтение на ярмарке отдается отечественным производителям.

В дальнейшем планируется развитие данной ярмарки. В частности, в планах организовать дополнительный заезд и зоны отдыха.

Фото: администрация Самары