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2 сентября во всех школах Самары состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний

2 сентября 2024 18:26
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Елена Лапушкина приняла участие в торжественной линейке в школе №163

В понедельник, 2 сентября, во всех школах Самары состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Сегодня впервые школьный порог переступили более 12 тысяч первоклассников, всего в этом году за парты сели почти 130 тысяч учеников.

С началом нового учебного года учеников и преподавателей МБОУ Школа № 163 г.о. Самара пришли поздравить глава Самары Елена Лапушкина, руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Ирина Коковина, глава Советского района Вадим Бородин, начальник сектора профориентации и взаимодействия с вузами Евгений Зацепин. Торжественная линейка началась с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

«Этот день волнительный абсолютно для всех: учеников и их родителей, педагогического состава. Первоклассники сегодня впервые услышат школьный звонок, сядут за парту и познакомятся со своим первым учителем. Ребята, я Вам от всей души желаю, чтобы этот день запомнился навсегда, и та дружба, которая зародится в стенах школы, осталась с вами на всю жизнь. Для вас, дорогие выпускники, это год упорного труда, вам нужно подготовиться к выпускным экзаменам. Хочу пожелать Вам интересной учебы, отличного настроения, трудолюбия и стремления к знаниям!» - обратилась Елена Лапушкина к обучающимся.

Ученики школы №163 показывают стабильно высокие результаты в образовательной, научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности.

Большое внимание в школе №163 уделяется патриотическому воспитанию учеников. На базе образовательного учреждения создан юнармейский отряд «Юнармеец». Также школа является флагманом программы «Орлята России» в Самарской области. В 2023 и в 2024 году учреждение стало организатором городской профильной смены «Содружество Орлят России» в детских оздоровительно – образовательных центрах «Заря» и «Салют 2».

«163-я школа является одной из ведущих в городе. Я хочу поблагодарить всех учителей за их профессиональную мудрость, преданность делу, пожелать творческих успехов и талантливых учеников», - добавила Елена Лапушкина.

Отметим, что на протяжении нескольких лет учреждение является опорной школой ОАО «РЖД (Куйбышевская железная дорога)» и ПАО ОДК-Кузнецов. В учебном заведении создан кабинет «Страна железных дорог», проведен капитальный ремонт в соответствии с брендбуком РЖД. Летом этого года РЖД оснастила кабинет физики лабораторным оборудованием.

«В этот день для первоклассников впервые открываются новые двери - они перешагивают порог школы. Для девятых и одиннадцатых классов - это год перед новым жизненным этапом. Хочу поздравить Вас с Днем Знаний. Счастья и здоровья», - обратился к ученикам Евгений Зацепин.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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