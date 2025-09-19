184

19 сентября в Самарской филармонии чествовали лучших представители машиностроения и ОПК региона

Лучшие представители машиностроения и оборонно-промышленного комплекса региона собрались на торжественное мероприятие, посвящённое их профессиональным праздникам.

С поздравительным словом от имени губернатора Вячеслава Федорищева выступил вице-губернатор Вячеслав Романов. Он подчеркнул особую значимость этих отраслей для экономики и обороноспособности страны и поблагодарил более 120 тысяч работников Самарской области за профессионализм, добросовестный труд и самоотдачу.

В рамках церемонии сотрудники ведущих предприятий области были удостоены высоких наград и почётных званий. Среди них — работники РКЦ «Прогресс», «ОДК-Кузнецов», «АВТОВАЗ», «Тяжмаш», «Гидроавтоматика», «Салют» и многих других.

Особенным моментом мероприятия стало присвоение слесарю-сборщику «ОДК-Кузнецов» Анатолию Соловьёву звания «Заслуженный работник ОПК РФ». Анатолий - представитель трудовой династии завода и посвятил предприятию 25 лет жизни.

Фото: пресс-служба правительства СО