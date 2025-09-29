19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области

110

В Самаре состоялось открытие нового сезона Детского КВН Самарской области.

В этот раз заявки подали более 35 команд, после редакторских просмотров на сцену КРЦ «Звезда» вышли 29 детских коллективов. В их числе – 19 команд из Самары, большая их часть представлена школьными командами.

Участники представили фестивальное приветствие и поборолись за звания лучших в номинациях «Лучшая шутка», «Команда-открытие» и «Победитель», в которой лидировала самарская команда «New people».

Отметим, что в рамках открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между движением «Самарский КВН» и региональным отделением «Движение Первых».

Новый сезон Детского КВН продолжится играми в четырёх дивизионах: Самарском, Тольяттинском, Юго-Западном и Северо-Восточном. Лучшие команды будут бороться за выход в финал областного чемпионата.